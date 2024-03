Job dating : gestion et entretien des flottes mécanisées Toulouse Metropole – Salle Garonne Toulouse, lundi 29 avril 2024.

Job dating : gestion et entretien des flottes mécanisées Toulouse Métropole recrute pour sa direction Gestion et Entretien des Flottes mécanisées. 29 avril et 2 mai Toulouse Metropole – Salle Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-29T13:30:00+02:00 – 2024-04-29T14:30:00+02:00

Fin : 2024-05-02T09:00:00+02:00 – 2024-05-02T16:00:00+02:00

Présentation

La direction Gestion et Entretien des Flottes mécanisées assure la gestion et la maintenance du parc véhicules et matériels de la Mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole. Ses missions portent sur l’achat, la maintenance et la gestion des véhicules et engins constituant les flottes Mairie et Métropole.

Plus de 150 agents assurent, principalement en régie, la maintenance des matériels roulants qui vont de la bicyclette à la benne à ordures ménagères en passant par le camion frigorifique, la nacelle élévatrice ou le matériel horticole tels que tracteur, tondeuse…

Les équipes sont réparties sur quatre ateliers mécaniques : un au nord de Toulouse sur le site du Raisin et un au sud sur le site de Monlong ainsi qu’un troisième atelier spécialisé dans la gestion de balayeuses mécanisées et un dernier à Colomiers.

Les ateliers mécaniques réalisent plus de 25 000 interventions par an sur l’ensemble des catégories de matériels roulants ou non.

Ne manquez pas notre webinaire

Le 29 avril de 13h30 à 14h30 assistez au webinaire de la direction pour en savoir plus sur ses missions, et les postes recherchés.

A savoir : ce webinaire se fait sur l’application Microsoft Teams.

Cliquez ici pour assister au webinaire

Job Dating

Le 2 mai de 9h à 16h en salle Garonne. 13 postes sont à pourvoir, notamment des forgerons hydrauliciens et des mécaniciens.

Apportez votre CV !

Toulouse Metropole – Salle Garonne 6, rue René Leduc Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie