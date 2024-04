46ÈME RONDE DE L’ISARD Place du Château L’Isle-en-Dodon, mardi 30 avril 2024.

46ÈME RONDE DE L’ISARD Place du Château L’Isle-en-Dodon Haute-Garonne

L’Isle-en-Dodon ->Trie-sur-Baïse est l’étape 1 de la Ronde de L’isard en 2024, avec le départ à L’isle-en Dodon. A cette occasion, la veille et le jour de la course un programme festif vous est proposé!!!

La Ronde de l’Isard est une course cycliste par étapes française créée en 1977

La course était d’un niveau régional de 1977 à 1981. En 1982, elle devient internationale avec les meilleurs amateurs, puis elle passe espoirs (U23) en 19981. Elle emprunte régulièrement les mêmes routes que la Route d’Occitanie, sa grande sœur pour les professionnels.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 19:30:00

fin : 2024-04-30 23:30:00

Place du Château CENTRE-VILLE

L’Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie

