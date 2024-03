Table ronde Éco-acteur dans mon quartier ! Médiathèque Côte Pavée Toulouse, jeudi 28 mars 2024.

Table ronde Éco-acteur dans mon quartier ! S’engager dans son quartier Jeudi 28 mars, 18h00 Médiathèque Côte Pavée

Début : 2024-03-28T18:00:00+01:00 – 2024-03-28T20:00:00+01:00

Jeudi 28 mars à 18h

Rencontre, échanges sur ce que chacun d’entre nous peut faire dans le quartier pour aller vers un mode de vie plus local, responsable et écologique.

Avec Boris Presseq, botaniste au Muséum, Claire Seiller, influenceuse et formatrice en écologie, l’équipe de l’épicerie Les pêchers sauvages (produits locaux et bio), Catherine Beylard-Frey, chargée de projet végétalisation citoyenne : Des fleurs sur mon mur, Mairie de Toulouse.

Médiathèque Côte Pavée

Rencontre Tout public