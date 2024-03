Projection de « Robocop ». L’IA fait son cinéma avec le festival Grindhouse Paradise American Cosmograph Toulouse, dimanche 28 avril 2024.

Projection de « Robocop ». L’IA fait son cinéma avec le festival Grindhouse Paradise Du 26 mars au 28 juin retrouvez le cycle IA au cinéma dans le cadre du festival Grindhouse Paradise à l’American Cosmograph. Dimanche 28 avril, 16h00 American Cosmograph Tarifs et billetterie: American Cosmograph

Début : 2024-04-28T16:00:00+02:00 – 2024-04-28T18:00:00+02:00

Le Grindhouse Paradise participe au cycle de projection l’IA fait son cinéma du Quai des Savoirs.

L’occasion de vous balancer de mars à juin des films qui déboitent à l’American Cosmograph.

Projection du 28 avril à 16h :

« Robocop » I.A.CAB réalisé par Paul Verhoeven avec Peter Weller, Nancy Allen, Dan O’Herlihy.

À l’aube de l’an 2000, Détroit est gangréné par le crime organisé et la corruption. Pour rendre à la ville sa grandeur passée, le conglomérat militaro-industriel OCP ne jure que par la robotisation des forces de l’ordre. La mort de l’agent de police James Murphy, abattu dans l’exercice de ses fonctions, est l’opportunité qu’attendait l’OCP pour lancer son projet RoboCop. La mémoire de Murphy est remplacée par un programme de maintien de l’ordre puis implantée dans un exosquelette en métal. Jeté dans les rues de Détroit, RoboCop n’a qu’une mission : faire respecter la loi.

1h42, anglais sous-titré français

Plus d’info sur le film : https://grindhouseparadise.fr/prog/robocop/

Tarifs et billetterie: American Cosmograph

Séance culte présentée par Frédéric Thibaut (Cinémathèque de Toulouse)

En savoir plus sur le Grindhouse Paradise

