Ciné-ballet : La fille mal gardée Mairie de Colomiers Colomiers, dimanche 28 avril 2024.

Ciné-ballet : La fille mal gardée Cinéma Le Grand Central, 10 allée du Rouergue Dimanche 28 avril, 18h30 Mairie de Colomiers

Début : 2024-04-28T18:30:00+02:00 – 2024-04-28T21:00:00+02:00

Le cinéma Le Grand Central vous propose une retransmission du ballet La fille mal gardée de Frederick Ashton

Ce ballet en deux actes sera retransmis en direct de l’Opéra Bastille avec les Étoiles, les Premières Danseuses, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l’Opéra.

Durée : 2h05 min

Tarif : 17€ (14 € en tarif réduit)



Synopsis

La Fille mal gardée raconte le triomphe par la ruse d’un amour empêché. Typique du « ballet d’action », La Fille mal gardée éblouit et amuse par sa fraîcheur. Dans une cour de ferme ou un champ de blés, les cœurs de Lise et Colas se cherchent et finissent par se trouver. À la manière d’une comédie musicale, le scénario original, revisité par Ashton, nous emporte dans sa fantaisie et ses sourires

