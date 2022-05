Spectacle d’improvisation par la Troupe Les Lucarnautes Châteauroux Châteauroux Catégories d’évènement: Châteauroux

Châteauroux Indre Spectacle sur la scène extérieure du Kiosque (“Le Bar de l’Usine”). Scène extérieure, bar (cocktails et tapas), tables et chaises dans l’herbe… Lieu culturel ouvert avec des expositions à voir aussi.

Spectacle ouvert à tous !

Le Collectif La Lucarne vous propose un spectacle d'improvisation interprété par les acteurs des Lucarnautes. Spectacle entièrement improvisé, rien n'est préparé à l'avance ! Laissez-vous surprendre ! +33 6 89 30 00 03

Comme toujours, un spectacle entièrement improvisé d’environ 1h, interprété par une troupe d’une dizaine de comédien.ne.s. © Collectif la Lucarne

