Gratuit : non 6€ (enfant non résident de la métropole nantaise)4€ (enfant résidant dans la métropole nantaise)2,5€ (enfant détenteur de la Carte blanche)Gratuit pour les adultes accompagnateurs d’enfants de 2 à 4 ans Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. À partir de 4 ans 11h15-12h15 : 4-6 ans15h-16h30 : 10-12 ans Après une découverte thématique des collections du musée ou des expositions temporaires, rendez-vous en atelier pour créer et expérimenter ! Thème : Totems colorés Pars à la découverte, dans l’exposition temporaire Angela Bulloch. Paradigme perpendiculaire, des sculptures totémiques et colorées de l’artiste, avant de créer à ton tour en atelier ! Les ateliers pour les enfants à partir de 4 ans se font sans l’accompagnement d’un adulte. Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

Musée d'arts de Nantes
02 51 17 45 00

