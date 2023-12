Impasse Théâtre du Cyclope Nantes, 26 avril 2024 19:30, Nantes.

2024-04-27

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non 7,50 € à 10,50 € Réservations :- theatreducyclope.com- 02 51 86 45 07

Théâtre – Drame. Une femme, en Grèce, a été séquestrée et torturée par la police durant la dictature des colonels dans les années 70. Son époux, arrêté avec elle, succombe aux violences des interrogatoires. Résolue à se venger, elle convainc sa jeune sœur de séduire le policier responsable et de le conduire à leur appartement. Elles le séquestrent et, dans un simulacre de jugement, veulent le contraindre à reconnaître ses crimes, à rendre des comptes. Le passé traumatique ressurgit avec violence et l’issue de la confrontation restera incertaine jusqu’au dénouement. Un texte de Tuncer Cücenoglu, traduit par Murat Aykaç Erginöz Mise en scène : Samuel DécouxInterprétation : Anne-Charlotte Diverrès, Jacques Mahey & Véronique Voisse Durée : 1h15 Tout public à partir de 13 ans Représentations les 26 et 27 avril 2024 à 20h30

Théâtre du Cyclope Nantes 44000

