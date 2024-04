Impulsions – Cie du Lait Chaud Fabrique à Impros (La) Nantes, vendredi 26 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-26 21:00 – 22:30

Gratuit : non Plein tarif : 14 €Tarif réduit : 11 € (- de 18 ans, étudiants, demandeursd’emploi, Carte blanche, élèves de la Fabrique à Impros) Billetterie : vostickets.fr Tout Public

Bienvenue dans Impulsions. Nous avons construit un environnement privilégié, lisse et propre, dans lequel chaque paramètre est soigneusement maîtrisé. Seuls quelques petits rien donnent le ton des scènes qui défilent : un son, une couleur, une ambiance, une lumière, une pulsation… Une petite impulsion et l’imagination fait le reste. On vous le promet : il suffira d’une étincelle pour que la scène explose. Création originale proposée par la compagnie du Lait Chaud. Durée : 1h15

Fabrique à Impros (La) Centre Ville Nantes 44000

