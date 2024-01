CAT POWER CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM Nantes, 26 avril 2024, Nantes.

A la Cité des Congrès de Nantes,Votre billet de spectacle donne accès gratuitement au réseau Naolib* 2 heures avant et 2 heures après le spectacle dans la limite des horaires de service.* Hors Navette Aéroport, TER, tram-train, Parking Relais et pour les dates de validité de ce billet.En novembre dernier à Londres, Cat Power est montée sur la scène du Royal Albert Hall et a recréé, chanson par chanson, l’un des concerts les plus légendaires et les plus transformateurs de tous les temps. Organisée au Manchester Free Trade Hall en mai 1966, mais longtemps connue sous le nom de Royal Albert Hall Concert en raison d’un bootleg mal étiqueté, la performance originale a vu Bob Dylan passer de l’acoustique à l’électrique en milieu de concert, s’attirant les foudres d’un public de puristes folkloriques et modifiant à jamais le cours du rock-and-roll.Dans sa propre interprétation de cette nuit historique, l’artiste connue sous le nom de Chan Marshall a habité chaque chanson avec autant de conviction et de grâce qu’un sens palpable de la protection, transposant finalement la tension anarchique du set de Dylan avec une joie chaleureuse et lumineuse. Aujourd’hui capturée sur l’album live « Cat Power Sings Dylan : The 1966 Royal Albert Hall Concert » paru le 10 novembre dernier, la performance envoûtante de Marshall honore avec amour l’empreinte de son héros sur l’histoire et apporte une nouvelle vitalité étonnante à plusieurs de ses chansons les plus vénérées.Pour votre tranquillité, achetez vos billets via le site de l’organisateur ou via les réseaux habituels.La Cité des Congrès ne gère pas la billetterie des spectacles qu’elle accueille.

Tarif : 40.70 – 77.00 euros.

Début : 2024-04-26 à 20:00

CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM 5 RUE DE VALMY 44000 Nantes 44