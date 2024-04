Jour de Fête TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, vendredi 26 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-26 20:30 – 21:45

Gratuit : non 11 € / 15 € Billetterie : 02 40 12 12 28

Cabaret swing. Revoici “Jour de Fête” ! Après avoir sillonné la France pendant une dizaine d’années avec un premier spectacle mitonné au TNT, le trio nous réserve la primeur de sa nouvelle création. Quel menu nous concoctent-ils ? Suivrons-nous de nouveau les aventures de Gina, Léon et Diego ? Surprise ! Leur répertoire évolue joyeusement entre le vintage et le pétillant pour un doux voyage à travers le temps. La voix de la chanteuse Gina vous emmène dans le Paris d’une autre époque, accompagnée par Léon, un guitariste aux cordes sensibles, et Diego, un contrebassiste fantasque ! Vous reconnaîtrez sûrement des airs de Mistinguett ou de Boris Vian au détour de leurs reprises interprétées avec brio et inventivité. Ils fouillent dans la malle aux souvenirs de la chanson française et en exhument la gouaille, le grain et l’énergie, pour un spectacle plein de bonne humeur ! Avec Émilie Drouet Marqué, François Saumonneau et Corentin Rotureau. Durée : 1h15 Représentations du 25 au 27 avril 2024

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/