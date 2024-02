Festival d’arts de rue La Montagne en Vue La Montagne, jeudi 22 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-27 –

Gratuit : oui

Théâtre, danse, cirque, musique. La ville de la Montagne se prépare à vibrer au rythme des arts de la rue les 27 et 28 avril 2024 sur la place de l’église.Comme chaque année, un catapultage de bonbons ouvrira la manifestation, puis spectacles et animations d’artistes professionnels s’enchaîneront ! Le festival offre un week-end culturel accessible à tous (gratuit) et des moments joyeux, riches en émotions, pour petits et grands !

La Montagne 44620

https://www.facebook.com/lamontagneenvue/