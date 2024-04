Choral : La comédie musicale improvisée et déstructurée ! – La Fabrique à Impros Théâtre du Sphinx Nantes, vendredi 26 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-26 21:00 – 22:15

Gratuit : non 15 € / 18 € Billetterie : theatredusphinx.com

Improvisée et déstructurée car un maître du jeu, un narrateur extérieur à l’histoire, sera le seul à connaître l’univers du spectacle du jour. C’est lui qui imposera les personnages que devront incarner les deux comédiens en différents tableaux chantés. Des personnages sans aucun lien apparent, dans des situations différentes choisies par le chef de choeur. C’est lui aussi qui imposera des défis inattendus à réaliser pendant ces chansons, donnés aux comédiens ou au musicien. Mais lorsqu’il s’effacera, vous découvrirez que tous les chemins se recoupent, que tous les destins sont liés. Dans cette oeuvre chorale guidée par des chansons improvisées, les artistes vont présenter une histoire spontanée, où toutes les pièces du puzzle vont progressivement s’imbriquer en rythme et en musique. Une comédienne-chanteuse, un comédien-chanteur, un narrateur, un musicien : quatre improvisateurs pour un spectacle unique, un spectacle complet, un spectacle… choral ! Auteur : Kevin GueguenSur scène : Marie Quinquenel, Nausica Thomas, Jérémy Sanaghéal, Tuc Nguyen, Pierre le NormandMise en scène : Kevin Gueguen Durée : 1h15 Représentations les 26 et 27 avril 2024 à 21h

Théâtre du Sphinx Centre Ville Nantes 44000

