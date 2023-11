Chance! (Tournée) THEATRE BEAULIEU, 27 avril 2024, NANTES.

Chance! (Tournée) THEATRE BEAULIEU. Un spectacle à la date du 2024-04-27 à 20:30 (2024-02-02 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros.

O.C. DROLE (L-R-22-2017) PRESENTE CE SPECTACLE Molière 2019 du meilleur spectacle musicalQue fait-on chaque vendredi dans un cabinet d’avocats ? On joue au loto et on s’amuse. Dans ce cabinet d’avocats, on laisse s’empiler les dossiers. On préfère danser et chanter sur des rythmes latino. On a hâte de voir le jeune coursier, celui qui nous a incités à jouer au loto et un jour : « Bingo ! ». On gagne le gros lot. Et là, on est encore plus joyeux et ça devient contagieux. Attention, Chance ! est un spectacle déjanté et qui fait du bien, qui donne le sourire et dont on ressort le coeur léger. On vous aura prévenus. Une pièce drôle, loufoque et entraînante, qui moque autant qu’elle rend hommage à un genre que l’on aime tant : la comédie musicale. Molière 2019 du Meilleur Spectacle Musical.Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02.49.10.63.10Busway arrêt Beaulieu – Bus ligne 26 arrêt Beaulieu – Parking Centre commercial Beaulieu Chance ! Chance !

Votre billet est ici

THEATRE BEAULIEU NANTES 9bis boulevard François Blancho Loire-Atlantique

26.0

EUR26.0.

