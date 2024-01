Jeux, viens faire un tour ! Animation autour des jeux de société Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu, vendredi 26 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-26 17:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

JEUX, VIENS FAIRE UN TOUR !VENDREDI 26 AVRIL de 17H À 19H Vous aimez les jeux de société ? Vous aimez jouer à plusieurs, entre amis, en famille ou encore avec nous ? Tous les deux mois, l’association « La Sauce Ludique », qui a pour but de promouvoir la culture ludique sous toutes ses formes, s’installe à la médiathèque pour vous faire découvrir de nouveaux jeux, vous expliquer les règles et vous laisser jouer ensemble. Alors rejoignez-nous pour un moment d’échange, de rencontre et de convivialité. Entrée libre et gratuiteTout publicRenseignements au 02 40 26 44 55 ou par mail à mediatheque@sagl.fr

Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/ mediatheque@sagl.fr