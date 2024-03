« Et baisse les yeux quand je te parle ! » CEMEA Nantes, vendredi 26 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T20:00:00+02:00 – 2024-04-26T22:00:00+02:00

De la violence éducative ordinaire à la violence de l’humanité

Un jour je suis devenue maman et je me suis demandé « ça marche comment un petit être humain ? ». « Être parent ? T’inquiètes, c’est instinctif ! » m’avait dit ma copine… Vraiment ?

Au fil de mes recherches j’ai découvert le terme « violence éducative ordinaire« . What ??

En plongeant dans les neurosciences affectives et sociales, j’ai compris qu’il existait un sévère malentendu au sujet des enfants… Et si c’était lui, ce malentendu, un des grand coupable de la brutalité du monde ?

Que semons-nous comme graines, sans le vouloir, dans nos rapports de force quotidiens avec les enfants ? Quelles différences y a t-il entre notre réalité et celle des enfants ? Serions-nous à la fois si semblables et si différents ? De découvertes en découvertes il m’a semblé percevoir un des piliers du chemin vers la non violence, pour construire une humanité plus digne, plus désirable.

Si on m’avait dit il y a 4 ans que ma façon d’accompagner ma fille serait politique, j’aurais répondu : « faut pas pousser… ». Aujourd’hui c’est ce regard de maman tâtonnante, de citoyenne révoltée par la violence du monde que je partage, en tissant le fil rouge de l’enjeu politique que représente l’accompagnement de l’enfant face à notre Terre en décrépitude.

Quand et comment serons-nous prêts à offrir aux enfants leur juste place dans le monde pour les accompagner enfin à prendre soin d’eux même, de leurs semblables, de leur environnement ?

Cette conférence s’adresse aux parents, aux accompagnant.e.s de la petite enfance, aux futurs parents, aux enfants devenus grands, aux parents devenus grands parents, …

Chansons et lecture d’albums littérature jeunesse ponctuent ce temps de partage.

CEMEA 7 avenue des Palmiers Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire

éducation habitudes violence enfant