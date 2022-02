SAMARABALOUF Toulouse, 1 mars 2022, Toulouse.

SAMARABALOUF LE BIJOU 123 Avenue de muret Toulouse

2022-03-01 – 2022-03-03 LE BIJOU 123 Avenue de muret

Toulouse Haute-Garonne

De la guitare manouche jouée de mains de maître par François Petit accompagné par Léo Ferdinand Cornélius Mathieu au violon et à la mandoline et par Phyllipa Scammell au violoncelle et à la contrebasse.

Un trio de cordes, donc, au service d’un swing acoustique unique en son genre ! On frémit, on tape des pieds ou des mains et on regrette, encore une fois, une salle exclusivement assise. Qu’importe : quand l’énergie est là, on la partage !

Et quel partage !!

Un trio à l’énergie débordante et communicative !

De la guitare manouche jouée de mains de maître par François Petit accompagné par Léo Ferdinand Cornélius Mathieu au violon et à la mandoline et par Phyllipa Scammell au violoncelle et à la contrebasse.

Un trio de cordes, donc, au service d’un swing acoustique unique en son genre ! On frémit, on tape des pieds ou des mains et on regrette, encore une fois, une salle exclusivement assise. Qu’importe : quand l’énergie est là, on la partage !

Et quel partage !!

LE BIJOU 123 Avenue de muret Toulouse

dernière mise à jour : 2022-02-23 par