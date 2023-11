Courgette L’ARIA, 28 avril 2024, CORNEBARRIEU.

COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE PLATES V-R-2020-002172/V-R-2020-002173 PRESENTE CE SPECTACLE COURGETTEThéâtre contemporainA partir de 9 ans Durée : 1h25Après Ma vie de Courgette (deux césars en 2017), Pamela Ravassard et Garlan Le Martelot adaptent pour le théâtre le roman de Gilles Paris, Autobiographie d’une Courgette, en nous racontant une histoire pleine de lumière et de musique…À la suite d’un accident familial, Icare, alias Courgette, se retrouve dans un « foyer pour enfants écorchés » où il rencontre Simon, Ahmed, et la mystérieuse Camille. Là où le jeu et la poésie deviennent une nécessité, ils vont apprendre à se construire, à « s’élever » et à « recoudre » leur coeur… Et puis il y a Raymond, le gendarme, qui va peu à peu endosser le rôle de père de substitution, et qui, grâce à Courgette, va aussi reprendre goût à la vie… Rencontrer autrui devient la possibilité d’un espoir, hors de tout déterminisme, en faisant preuve de résilience. Metteur en scène : Pamela Ravassard Distribution : Adaptation : Garlan Le Martelot & Pamela Ravassard D’après le roman Autobiographie d’une Courgette de Gilles Paris Avec : Vanessa Cailhol, Florian Choquart, Garlan Le Martelot, Lola Roskis Gingembre, Vincent Viotti Lumières et assistant mise en scène : Cyril Manetta Son : Frédéric Minière Scénographie : Anouk Maugein Costumes : Hanna Sjödin Chorégraphie : Johan Nus N° téléphone accès PMR : 01 39 32 66 06Arrêt de train : Franconville/ Le Plessis Bouchard puis 15 minutes de marche. Plusieurs parking payant à proximité mais gratuit à partir de 19h00 Pamela Ravassard Pamela Ravassard

L’ARIA CORNEBARRIEU 1 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 Haute-Garonne

