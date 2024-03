DE FERME EN FERME 2024 ASINERIE MARQUIE & CO ASINERIE MARQUISE & CO Anan, dimanche 28 avril 2024.

Visitez un élevage d’anes.

Nous éduquons et élevons nos ânes sur une propriété de 17 hectares sur les côteaux du Comminges, face aux Pyrénées. Nous essayons de partager notre passion, nos connaissances et surtout de valoriser les ânes et de les faire connaitre aux plus grands nombres dans l’écoute et la bienveillance. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28

ASINERIE MARQUISE & CO 424 Chemin de Saint-Orence

Anan 31230 Haute-Garonne Occitanie

