ATELIER SERIOUS GAME ARRIVEREZ-VOUS À 2 TONNES ? CAFÉ ALLANT VERS Cox, dimanche 28 avril 2024.

ATELIER SERIOUS GAME ARRIVEREZ-VOUS À 2 TONNES ? CAFÉ ALLANT VERS Cox Haute-Garonne

« 2 tonnes » est un atelier immersif et pédagogique, qui permet de comprendre les solutions à apporter, pour limiter le dérèglement climatique, et passer à l’action concrètement, à sa façon !

L’atelier propose aux participants d’explorer le futur en équipe, et d’essayer de limiter le changement climatique, en atteignant les 2 tonnes de CO2 par personne, d’ici à 2050. Notre plateforme interactive permet de vivre en accéléré les 30 prochaines années, et choisir des actions individuelles et collectives à l’échelle de la France, pour une compréhension ludique et systémique des enjeux de la transition bas-carbone.

Cet événement est proposé en partenariat avec l’association « L’Isle Jourdain En Transition », et accessible uniquement sur inscription, car 12 participants maximum. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28

CAFÉ ALLANT VERS 18 Avenue de Toulouse

Cox 31480 Haute-Garonne Occitanie

L’événement ATELIER SERIOUS GAME ARRIVEREZ-VOUS À 2 TONNES ? Cox a été mis à jour le 2024-03-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE