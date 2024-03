DE FERME EN FERME FERME DE SALSAS FERME DE SALSAS Quint-Fonsegrives, dimanche 28 avril 2024.

DE FERME EN FERME FERME DE SALSAS FERME DE SALSAS Quint-Fonsegrives Haute-Garonne

Un événement qui vous permet de rencontrer des paysans et paysannes, découvrir leur métier, leurs pratiques et leurs produits fermiers. Venez partager et échanger autour de l’agriculture locale et de l’alimentation durable d’aujourd’hui !

La ferme de Salsas vous ouvre ses portes !

Elle cultive des légumes de saison bio.

Venez découvrir les activités et les produits de la Ferme de Salsas.

Tout au long de la journée, visites et animations gratuites.

Pas de parking sur site, veuillez vous garer sur un parking situé à 500 m du terminus de la ligne 84 Tisséo (en face du collège). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28

FERME DE SALSAS 144 Route de la Saune

Quint-Fonsegrives 31130 Haute-Garonne Occitanie fermesalsas31@gmail.com

L’événement DE FERME EN FERME FERME DE SALSAS Quint-Fonsegrives a été mis à jour le 2024-03-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE