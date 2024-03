DE FERME EN FERME 2024 23 -LE POISSON MARAICHER LE POISSON MARAICHER Pinsaguel, dimanche 28 avril 2024.

Ferme aquaponique et agroécologique à proximité de Toulouse. Élevage de truites et production de légumes de saison.

Le Poisson Maraîcher est une ferme agroécologique située au cœur du village de Pinsaguel (entre Toulouse et Muret). Nous produisons des légumes en plein champ certifiés BIO et des légumes et poissons en aquaponie (recyclage vertueux de l’eau d’élevage pour les végétaux en boucle fermée).

Animation

Visite de la serre aquaponique .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28

LE POISSON MARAICHER 4 Rue de la République

Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie contact@lepoissonmaraicher.fr

