DE FERME EN FERME 2024 38 ASINERIE D’EN MANAOU ASINERIE D’EN MANAOU Thil, dimanche 28 avril 2024.

DE FERME EN FERME 2024 38 ASINERIE D’EN MANAOU ASINERIE D’EN MANAOU Thil Haute-Garonne

L’asinerie est située à Thil (31) à 30mn de Toulouse. Endroit idéal pour vous ressourcer seul, en famille ou entre amis-es, camping insolite, balades à dos d’âne, soin aux animaux…

L’asinerie d’en manaou est située en pleine campagne à Thil 31, à 30mn de Toulouse. Entourée de champs et de bois, vos seuls voisins sont les animaux de la ferme. Au réveil vue sur nos ânes, chevaux et la nature environnante. Soucieux-es du respect de la nature, nos sanitaires sont équipées de douches solaires, de wc secs, tri sélectif pour les déchets, récupération d’eau du lave mains et de la vaisselle. Parc ombragé, hamac pour les siestes bien à l’ombre du soleil, nos chênes sont des clim naturelles :)

Hébergement possible

Hébergement insolite et camping à la ferme .

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28

ASINERIE D’EN MANAOU 2381 Route de Pelleport

Thil 31530 Haute-Garonne Occitanie asinerie.manaou@laposte.net

