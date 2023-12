OPUS 31 12 Rue de la Briqueterie Bruguières, 3 décembre 2023, Bruguières.

Bruguières,Haute-Garonne

Découvrez l’orchestre Opus 31, un véritable trésor musical de la région toulousaine ! Plongez dans un univers où la magie du cinéma rencontre la beauté de la musique classique..

2024-04-28 fin : 2024-04-28 . 5 EUR.

12 Rue de la Briqueterie LE BASCALA

Bruguières 31150 Haute-Garonne Occitanie



Discover the Opus 31 orchestra, a veritable musical treasure trove from the Toulouse region! Immerse yourself in a world where the magic of cinema meets the beauty of classical music.

Descubra la orquesta Opus 31, un auténtico tesoro musical de la región de Toulouse Sumérjase en un universo donde la magia del cine se une a la belleza de la música clásica.

Entdecken Sie das Orchester Opus 31, einen wahren musikalischen Schatz aus der Region Toulouse! Tauchen Sie ein in eine Welt, in der die Magie des Kinos auf die Schönheit der klassischen Musik trifft.

