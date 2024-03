DE FERME EN FERME 2024 25 TERRE DE VIE TERRE DE VIE Saint-Léon, dimanche 28 avril 2024.

Ferme bio du Lauragais de 23 ha avec des productions spécifiques endives, champignons et asperges, évoluant vers une ferme de citoyens.

« Ferme du Lauragais de 23ha, tout en bio, avec des productions atypiques comme l’endive, l’asperge et les champignons Ch. de Paris, Pleurotes, shiitakés). et la géobiologie…

Créée d’un terrain nu en 2018, la ferme est une EARL, une Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée, avec un seul associé et 5 salariés en pleine saison d’endive. Les 23 ha de terres pentues et d’un seul tenant n’avaient plus de haies, d’arbres et de fossés.

Depuis la création du hangar en bois avec des principes en géobiologie, les activités se sont mises en place petit à petit. Les fortes penrtes ont été maintenues en herbe pour limiter l’érosion et les premières haies ont été plantées en 2022, en particulier autour du hangar et d’une partie maraichère. Cependant, après une recherche infructueuse d’associés pour développer des activités extérieures, la ferme doit évoluer cette année..

Le projet est de permettre à un collectif de citoyens d’accéder aux terres afin d’y développer collectivement des productions agricoles dans un but d’autonomie alimentaire. L’objectif serait d’aller vers un système en agroforesterie et des ilots en syntropie. Des réunions d’informations seront programmées en avril et mai 2024 pour créer le collectif et définir ce nouveau projet. »

Animations

Découverte de la production d’endive et de champignons.

Un volet économique sur les prix des produits agricoles sera abordé.

Présentation du projet de ferme de citoyens. .

TERRE DE VIE Lieu-dit Bastiés

Saint-Léon 31560 Haute-Garonne Occitanie sylvain-collet@orange.fr

