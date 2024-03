DE FERME EN FERME 2024 24 BIOGRANETA Lieu-dit Peres Crouzats Montbrun-Lauragais, dimanche 28 avril 2024.

DE FERME EN FERME 2024 24 BIOGRANETA Lieu-dit Peres Crouzats Montbrun-Lauragais Haute-Garonne

Nous semons, récoltons et transformons à la ferme pâtes, farines, huiles et graines BIO. Avec Biograneta De nos champs à votre cuisine !

« La ferme BIOGRANETA, sur une superficie de 100 hectares, sème, récolte et transforme ses céréales et oléagineux bio dans le Lauragais.

• Vente de farines bio moulues sur meule de pierre à partir des céréales (blés anciens, petit épeautre sur Montbrun Lauragais et sarrasin cultivé sur Saubens),

• Vente d’huiles vierges bio 1ère pression à froid de tournesol, caméline et de lin,

• Vente de pâtes bio à la ferme fabriquées à base de semoule de blé dur, blé poulard, farine de petit épeautre et de sarrasin,

• Vente de légumineuses bio (pois chiches, lentilles vertes et roses).

Elle transforme à la ferme ses récoltes issues de l’agriculture biologique (Certification par FR-BIO-16 (QUALISUD) :

• Moulin à vent de Montbrun Lauragais et moulin à meule de pierre de type Astrié,

• Presse à huile artisanale extraction de l’huile à froid puis décantation.

POURQUOI BIOGRANETA ?

Ils ont le privilège de semer des petites graines BIO en Occitanie, petites graines qui donneront de belles cultures qu’ils transforment par la suite en farines, huiles et pâtes BIO. En occitan, petite graine se dit GRANETA.

POURQUOI CHIAROSCURO ?

Une partie de leurs terres se trouve dans le lieu dit Clara et l’autre dans le lieu dit Negretis (noir, sombre), ils ont eu donc l’idée de dénommer leur exploitation EARL CHIAROSCURO (en italien, clair-obscur se dit chiaroscuro). C’est également un courant artistique (Caravage). »

Restauration sur place

Goûter crêpes, gaufres préparées avec les farines de la ferme, boissons chaudes et froides .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28

Lieu-dit Peres Crouzats BIOGRANETA

Montbrun-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie earl.chiaroscuro@gmail.com

L’événement DE FERME EN FERME 2024 24 BIOGRANETA Montbrun-Lauragais a été mis à jour le 2024-03-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE