Salon à la ferme – La ferme des Magnolets Arthon Arthon Catégories d’évènement: Arthon

Indre

Salon à la ferme – La ferme des Magnolets Arthon, 5 mars 2022, Arthon. Salon à la ferme – La ferme des Magnolets 24 rue des Ingrains Arthon

2022-03-05 16:00:00 16:00:00 – 2022-03-06 18:00:00 18:00:00

Arthon Indre Arthon24 rue des Ingrains Indre Chez Tania Sheflan : Maraichage bio diversifié. Samedi : exposition autour de l’autonomie mécanique avec l’Atelier paysan. Tout le week-end, visites de la ferme. Restauration et buvette. Cinq fermes de l’Indre vous ouvrent leurs portes dans le cadre du salon à la ferme.

Venez vivre le Salon de l’Agriculture près de chez vous, sur les fermes de votre territoire ! Au programme : visites de ferme ; vente de produits locaux et paysans. contact@confederationpaysanne36.fr https://indre.confederationpaysanne.fr/agenda.php?PHPSESSID=cs421pihgfv3f1ok5aeujgk8v1 Chez Tania Sheflan : Maraichage bio diversifié. Samedi : exposition autour de l’autonomie mécanique avec l’Atelier paysan. Tout le week-end, visites de la ferme. Restauration et buvette. © Confédération paysanne

24 rue des Ingrains Arthon

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Arthon, Indre Autres Lieu Arthon Adresse 24 rue des Ingrains Ville Arthon lieuville 24 rue des Ingrains Arthon Departement Indre

Arthon Arthon Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arthon/

Salon à la ferme – La ferme des Magnolets Arthon 2022-03-05 was last modified: by Salon à la ferme – La ferme des Magnolets Arthon Arthon 5 mars 2022 Arthon Indre

Arthon Indre