SPECTACLE MUSICAL « ET DIEU CREA LE SWING ! » Saint-Chamas, 17 février 2024, Saint-Chamas.

Saint-Chamas,Bouches-du-Rhône

Elles, se sont trois filles ex^plosives et rayonnantes. Du swing, elles en ont à revendre. Lui, c’est un garçon, un homme aussi ébouriffant qu’époustouflant qui les accompagne magistralement au piano. Et ce jour-là, DIEU CREA LE SWING !.

2024-02-17 20:30:00 fin : 2024-02-17 . .

Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



They are three radiant, ex^plosive girls. They’ve got swing in spades. He’s a boy, a man as dazzling as he is breathtaking, who accompanies them masterfully on the piano. And on that day, GOD CREATED SWING!

Son tres chicas radiantes y ex^plosivas. Tienen swing a raudales. Es un chico, un hombre tan deslumbrante como sobrecogedor, que las acompaña magistralmente al piano. Y ese día, ¡DIOS CREÓ EL SWING!

Sie sind drei explosive und strahlende Mädchen. Sie haben jede Menge Swing. Er ist ein Junge, ein Mann, der sie meisterhaft am Klavier begleitet. Und an diesem Tag schuf GOTT den SWING!

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme de Saint Chamas