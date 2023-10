Patachou et la poussière d’étoiles Rue du Moulin Le Blanc, 24 mars 2024, Le Blanc.

Le Blanc,Indre

La ville du Blanc propose un spectacle de magie jeune public. Quand la magie devient clownesque, préparez-vous à rire aux éclats..

Dimanche 2024-03-24 16:00:00 fin : 2024-03-24 16:50:00. 15 EUR.

Rue du Moulin

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



The town of Le Blanc offers a magic show for young audiences. When magic becomes clownish, get ready to laugh out loud.

La ciudad de Le Blanc ofrece un espectáculo de magia para el público infantil. Cuando la magia se convierte en payasada, prepárate para reír a carcajadas.

Die Stadt Le Blanc bietet eine Zaubershow für junge Zuschauer an. Wenn die Magie clownesk wird, machen Sie sich bereit, lauthals zu lachen.

Mise à jour le 2023-10-03 par Destination Brenne