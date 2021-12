Rendez-vous mensuel aux jardins Argenton-sur-Creuse, 8 janvier 2022, Argenton-sur-Creuse.

Rendez-vous mensuel aux jardins Argenton-sur-Creuse

2022-01-08 15:00:00 – 2022-01-08

Argenton-sur-Creuse Indre Argenton-sur-Creuse

Au programme : tour du jardin et verger, échange, partage, convivialité, nouveaux projets 2022…

Chacun apporte une tarte ou galette avec une fève à faire goûter !

Galette des rois, boissons chaudes et froides : Vin chaud, jus de pomme, soupe offert

Différents Jeux, musique.

S’il pleut tout est prévu !

Venez nombreux et heureux !

Fêtons ensemble la nouvelle année ! En partenariat avec l’association l’Atelier de la G’Art, rendez vous au jardin de la Grenouille.

+33 6 67 57 45 38

