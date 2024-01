Pastis Tour Rendez-vous au 1053 chemin de la plaine des Dés Aix-en-Provence, samedi 2 novembre 2024.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2024-11-02 14:00:00

fin : 2024-11-02 16:00:00

Visite de distillerie, balade botanique et dégustation de pastis.

Venez marcher dans la garrigue provençale sur la colline du Montaiguet avec vue panoramique sur la montagne Sainte-Victoire, la Sainte-Baume, l’aqueduc de Roquefavour et la chaîne de l’Étoile. Découvrez les plantes utilisées dans la distillation du pastis: menthe calament, thym, romarin, laurier sauce.

Visitez une distillerie artisanale. Dégustation de pastis, de sirops artisanaux et fromages de chèvre incluse.

2 intervenants: une guide conférencière et le producteur de pastis Garagaï.



➜ Balade à pied

➜ Durée : 2h

➜ Rando niveau moyen / Pas de dénivelé.

➜ Dénivelé : +/- 200m

➜ Prévoir chaussures de marche et/ou bâtons, eau et pique-nique.



Rendez-vous au 1053 chemin de la plaine des Dés. Possibilité de prendre le bus A depuis la Rotonde ( à quelques mètres de l’office du tourisme) jusqu’au parking Krypton, on pourra venir vous récupérer (à mentionner dans la réservation)



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

Rendez-vous au 1053 chemin de la plaine des Dés

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



