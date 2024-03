Assemblée Générale Ordinaire de la MAV PACA Ordre des architectes PACA Marseille, mercredi 29 mai 2024.

Assemblée Générale Ordinaire de la MAV PACA Réunion de tous les adhérents à jour de leur cotisation 2024 Mercredi 29 mai, 18h00 Ordre des architectes PACA adhésion 2024 obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-29T18:00:00+02:00 – 2024-05-29T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-29T18:00:00+02:00 – 2024-05-29T20:00:00+02:00

Vous souhaitez participer aux projets de la MAV PACA? Adhérer et assister à l’AGO 2024 pour contribuer aux projets à venir de l’association !

>>> ADHESION 2024 ici (20€)

A l’ordre du jour :

. rapport du président sur les activités 2023 et la situation morale de l’association

. rapport financier 2023 du trésorier et du comptable

. election de membres du CA (2024-27)

> Vous pouvez candidatez pour intégrer le CA ! (+ d’info: contact@mavpaca.fr)

. questions diverses : projets 2024-25

INFOS PRATIQUES

le mercredi 29/05/24 à 18h

à l’Ordre des architectes PACA – 12 Bd T. Thurner 13006 Marseille

+ d’info sur l’AGO : contact@mavpaca.fr

Vous êtes adéhrents mais ne pouvez pas assister à l’AGO en présentiel? Envoyez nous un pouvoir à contact@mavpaca.fr (modèle de document ici)

