Dans les bois Théâtre des Salins Martigues, 29 mai 2024, Martigues.

Dans les bois Mercredi 29 mai 2024, 18h00 Théâtre des Salins Tarif plein:12€ Tarif réduit: 8€

Dans les bois est un hymne à la forêt et à ses sons, pour célébrer la nature en musique !

Tartine Reverdy et ses compagnons musiciens de toujours nous entraînent dans un nouveau tour de chant dans les bois, sorte de manifeste qui chante l’urgence des grands défis d’aujourd’hui et le bonheur de respecter la forêt, les animaux et le vivant. Chanter qu’il est bon de prendre un arbre dans ses bras, de marcher en forêt, de sentir l’odeur du bois, d’écouter la nature… Parce qu’il est grand temps de changer d’air, c’est sur une scène bourrée d’oxygène qu’elle invite petits et grands à la suivre pour chanter sous les feuillages, danser sous les branchages, vivre nos rêves grâce à ses chansons pleines de malice et de poésie.

Théâtre des Salins 19 quai paul doumer 13500 martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://les-salins.net/spectacles/dans-les-bois/ »}]

2024-05-29T18:00:00+02:00 – 2024-05-29T19:00:00+02:00

