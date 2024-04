Le Brooklyn Museum, l’autre joyau culturel de New York abritant des chefs-d’œuvre égyptiens Amphi Favoreu Aix-en-Provence, jeudi 30 mai 2024.

Je vous propose de découvrir cette collection égyptologique à travers différentes thématiques, oscillant entre les chefs-d’œuvres et les objets du quotidien, qui peuvent, eux aussi, être des chefs-d’œuvres…

Gwenaelle LEBORGNE, Maîtrise d’égyptologie à Paris IV-Sorbonne, Diplôme supérieur de l’Ecole du Louvre, Doctorante de l’université Paul Valéry, Montpellier 3



Le Brooklyn Museum est le deuxième musée d'art de la ville de New York après le Metropolitan Museum of Art. Fondé en 1895 par Augustus Graham et inauguré en 1897, il commence son existence 19 ans après le Metropolitan Museum. Un grand personnage est au centre de cette collection, Charles-Edwin Wilbour, journaliste et égyptologue américain durant la seconde moitié du XIXe siècle. Grâce à lui, de nombreuses œuvres de l'Égypte ancienne intègrent ce musée. Je vous propose de découvrir cette collection égyptologique à travers différentes thématiques, oscillant entre les chefs-d'œuvres et les objets du quotidien, qui peuvent, eux aussi, être des chefs-d'œuvres…

