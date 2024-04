Risque routier et substances psychoactives : le mauvais cocktail au travail Présanse Paca-Corse Marseille, jeudi 30 mai 2024.

Risque routier et substances psychoactives : le mauvais cocktail au travail Saviez-vous que le risque routier était la première cause de décès au travail ? Si on le conjugue avec le risque lié à la consommation de substances psychoactives, on atteint un niveau très explosif. Jeudi 30 mai, 14h00 Présanse Paca-Corse

Début : 2024-05-30T14:00:00+02:00 – 2024-05-30T15:00:00+02:00

Fin : 2024-05-30T14:00:00+02:00 – 2024-05-30T15:00:00+02:00

Saviez-vous que le risque routier était la première cause de décès au travail ? Si on le conjugue avec le risque lié à la consommation de substances psychoactives (alcool, drogues, etc.), on atteint un niveau très explosif…

Dans le cadre des Journées de la sécurité routière au travail, qui se dérouleront du 27 au 31 mai 2024, les services de prévention et de santé au travail de Présanse Paca-Corse vous proposent de faire le point sur ce risque routier qui concerne toutes les entreprises.

Outre les aspects réglementaires et le rappel des responsabilités employeurs/salariés, nos experts en prévention vous dresseront la liste des facteurs de risques, avant de faire un focus sur les dangers des substances psychoactives, le passage à l’addiction et les risques pour la conduite . Ils vous expliqueront comment les services de prévention et de santé au travail peuvent vous accompagner sur ces problématiques.

LES INTERVENANTS

Eric Pelletier, médecin du travail chez ODALIA

Jessica Legrand-Mira, infirmière en santé au travail chez ODALIA

Hélène Cogez, Intervenante en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) chez ST Provence

Présanse Paca-Corse
Marseille
Marseille 13000
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur
0491990520

