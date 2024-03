T’Cap Site Pablo Picasso Martigues, jeudi 30 mai 2024.

T’Cap Journées Portes-ouvertes à la Différence 30 mai – 7 juin Site Pablo Picasso Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-30T17:00:00+02:00 – 2024-05-30T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-07T14:00:00+02:00 – 2024-06-07T16:00:00+02:00

Rendu de travail des ateliers hebdomadaires du projet « Musique en situation de Handicap » animé par Eric Darmoise :

Jeudi 30 mai 2024 de 17h à 19h

Vendredis 31 mai et 7 juin 2024 de 9h à 11h et de 14h à 16h

Avec la particicpation des Travailleurs Handicapés du Foyer « L’adret » de l’association « La Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos » et des élèves des C.L.I.S. des écoles primaires :

– Henri Tranchier

– Jean Jaurès

– Antoine Tourrel

Site Pablo Picasso Site Pablo Picasso, Allée Pablo Picasso, Route du port de Lavéra, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « picasso@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 07 32 41 »}]

@MJgraphics