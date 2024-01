Bourriques ! imfp Salon-de-Provence, mercredi 29 mai 2024.

Bourriques ! ♫JEUNE PUBLIC♫ Mercredi 29 mai, 14h30 imfp De 0 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-29T14:30:00+02:00 – 2024-05-29T15:30:00+02:00

Fin : 2024-05-29T14:30:00+02:00 – 2024-05-29T15:30:00+02:00

Théâtre musical à partir de 4 ans

Qu’est ce qu’être un âne ? A l’école, dans la vie ?

Notre société exige de nous de faire tous les efforts pour correspondre au modèle des chevaux, performants, racés, rapides, élégants, levés dès Potron-minet. Les ânes, les lents, les maladroits, les différents, les lève-tard, restent bien souvent sur le bas-côté.

Et si c’était sur le bas côté que poussaient les fleurs sauvages les plus savoureuses, les brins de liberté ?

Et si les fous étaient des sages qui s’ignorent ?

Et si être un âne n’était pas si mal que ça finalement ?

Neda Cainero

Carole Joffrin

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bel-Air Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/bourriques »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]