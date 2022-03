Rendez-vous à Saint Briac : balades d’art contemporain Saint-Briac-sur-Mer, 26 mai 2022, Saint-Briac-sur-Mer.

Rendez-vous à Saint Briac : balades d’art contemporain Saint-Briac-sur-Mer

2022-05-26 – 2022-05-29

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Rendez-vous à Saint-Briac

Un Salon du dessin et de l’édition d’artistes, nouvelle proposition du Rendez-vous à Saint Briac porté depuis 2016 par l’association Festivart.

Un ancrage territorial.

L’association festivart organise depuis une dizaine d’années des événements d’art contemporain à Saint Briac (expositions, conférences, visites d’ateliers..), en collaboration avec la municipalité. Depuis 2015, elle réalise, durant le week-end de l’Ascension, le Rendez Vous à Saint Briac qui réunit galeries et centres d’art pour offrir au grand public un parcours d’art contemporain dans les lieux patrimoniaux du village. Depuis sa création cet événement a rencontré un vif succès et accueilli un public toujours plus nombreux. Pendant ces 4 jours, tout le village vit à l’heure de l’art contemporain : outre les expositions des galeries et lieux d’art, de nombreux événements animent le village : sculptures en plein air, performantes, participation des commerçants et des habitants qui exposent des œuvres dans leurs locaux et chez eux…

Elle invite également des grands collectionneurs à présenter une sélection de leur collection (Collections Art Norac en 2018, Colette Tornier en 2019, Jacques et Evelyne Deret en 2022).

Un nouvel essor autour du dessin.

Après deux années de privation d’offres culturelles et artistiques, le Rendez Vous à Saint Briac revient avec une nouvelle proposition, destinée au grand public et aux jeunes collectionneurs. Le parcours d’art contemporain proposé par l’association Festivart prend en 2022 la forme d’un Salon du dessin et de l’édition d’artistes. Une quinzaine de galeries, centres d’art et associations artistiques accueilleront le public du 26 au 29 mai dans différents lieux du village : le

Presbytère, les Halles, la Vigie, l’Estran. Des performances et des concerts seront à découvrir dans le village et sur les plages. L’artiste Minuit sera accueillie en résidence durant un mois. Durant cette résidence elle produira 2 œuvres : une qui sera présentée à la Galerie des petits carreaux et l’autre dans le parc du Château du Nessay. Par ailleurs elle réalisera un atelier d’aquarelles à l’eau de mer avec les personnes âgées du foyer de Saint Briac. Le dessin est un art qui touche aux origines de la création artistique. C’est une forme d’expression dont la force émotionnelle est immense, ce qui explique le succès des Salons du dessin tels que Drawing Now et DDessin… C’est aussi un moyen pour les collectionneurs débutants ou moins fortunés de commencer (ou de continuer) une collection. Cet événement s’inscrit dans un projet national appelé « Le Printemps du dessin » qui aura lieu du 20 mars au 21 juin 2022, moment d’échanges et de savoir partout en France.

Nous souhaitons ainsi apporter une nouvelle dynamique en Côte d’Émeraude, région qui a déjà une importante tradition artistique.

Du 26 au 29 mai 2022 – Presbytère, Vigie, Halles, Estran

festivartsaintbriac@gmail.com +33 6 13 20 61 90 http://www.festivartsaintbriac.fr/

Du 26 au 29 mai 2022 – Presbytère, Vigie, Halles, Estran

Saint-Briac-sur-Mer

