Festival Jeux de Vagues – Dinard – 11 mai 2024 – Concert : De Bayreuth au Pré des Oiseaux Auditorium Stephan Bouttet Dinard, samedi 11 mai 2024.

Festival Jeux de Vagues – Dinard – 11 mai 2024 – Concert : De Bayreuth au Pré des Oiseaux Auditorium Stephan Bouttet Dinard Samedi 11 mai, 20h30

Début : 2024-05-11 20:30

Fin : 2024-05-11 22:00

Un programme qui fera la part belle aux compositeurs français marqués par l'influence de Wagner

Concert de clôture du festival Jeux de Vagues

D’emblée, Judith Gautier éprouva pour la musique de Wagner un goût prononcé, qu’elle afficha et partagea très tôt avec nombre d’artistes célèbres alors que tant d’autres s’opposaient avec virulence au compositeur. C’est avec enthousiasme qu’elle soutient le wagnérisme français de la deuxième moitié du XIXe siècle.

Le choix des œuvres programmées reflète l’influence du maître de Bayreuth sur les compositeurs français qui ont attesté une dette envers Wagner.

Henri DUPARC (1848-1933)

Testament

Mélodie pour voix et piano sur un poème d’Armand Silvestre (1883)

Ernest CHAUSSON (1855-1899)

Printemps triste,

Mélodie sur un poème de Maurice Bouchor, op. 8 n°. 3 (1883)

Claude DEBUSSY (1862-1918)

Mélodie

Extraite des Cinq poèmes de Charles Baudelaire (1890)

1. Le Balcon

2. Harmonie du soir

3. Le Jet d’eau

4. Recueillement

5. La Mort des amants

Guy ROPARTZ (1864-1955)

Pourquoi vois-je pâlir la rose parfumée ?

Deuxième poème extrait du recueil Les Quatre Poèmes, sous-titré d’après l’Intermezzo de H. Heine (1899)

Gabriel FAURÉ (1845-1924)

Ballade

Pour piano seul op. 19 (1879)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Entracte ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ernest CHAUSSON (1855-1899)

Concert

Pour piano, violon et quatuor à cordes, op. 21 (1891)

1. Décidé

2. Sicilienne

3. Grave

4. Finale : Très animé

Auditorium Stephan Bouttet 6 rue Sadi Carnot 35 800 DINARD Saint-Énogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine