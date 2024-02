Festival Jeux de Vagues – Judith Gautier et l’Extrême-Orient, entre musique et littérature – Conférence de Yvan Daniel Auditorium Stephan Bouttet Dinard, vendredi 10 mai 2024.

Festival Jeux de Vagues – Judith Gautier et l’Extrême-Orient, entre musique et littérature – Conférence de Yvan Daniel Auditorium Stephan Bouttet Dinard Vendredi 10 mai, 18h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-10 18:00

Fin : 2024-05-10 19:00

Yvan Daniel tracera un portrait de Judith Gautier dont l’oeuvre et les goûts musicaux témoignent de l’engouement à la fin du XIXe siècle pour l’ Extrême-Orient. Vendredi 10 mai, 18h00 1

Lors de sa conférence, intitulée Judith Gautier et l’Extrême-Orient, Yvan Daniel, professeur des Universités, spécialiste des échanges littéraires entre la France et la Chine, Président de la Société Judith Gautier et directeur scientifique de l’édition de ses œuvres complètes pour Classiques Garnier, nous entraînera dans cette Asie fantasmée à qui l’on doit tant de belles pages littéraires que musicales.

Auditorium Stephan Bouttet 6 rue Sadi Carnot 35 800 DINARD Saint-Énogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine