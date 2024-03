Concert d’orgue Eglise Saint-Ideuc Saint-Malo, vendredi 10 mai 2024.

Concert d’orgue Eglise Saint-Ideuc Saint-Malo Vendredi 10 mai, 17h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-10 17:00

Fin : 2024-05-10 18:00

Audition : Baroquez-vous ?

Chorals, fugues & fantaisies

avec les élèves de la classe d’orgue du Conservatoire Vendredi 10 mai, 17h00 1

La Route des Orgues donne carte blanche aux élèves de la classe d’orgue du Conservatoire. Aux claviers de l’orgue de Saint-Ideuc, ils offriront un parcours musical dans l’Europe baroque. Entre France et Italie, Angleterre et Allemagne, ces musiciens en herbe feront entendre des œuvres emblématiques, colorées et inventives.

En partenariat avec le Conservatoire de Saint-Malo.

Eglise Saint-Ideuc Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine