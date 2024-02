Festival Jeux de Vagues – Dinard : Judith Gautier & Richard Wagner : Une rencontre. Conférence de Jean-Yves Tadié Auditorium Stephan Bouttet Dinard, samedi 11 mai 2024.

Festival Jeux de Vagues – Dinard : Judith Gautier & Richard Wagner : Une rencontre. Conférence de Jean-Yves Tadié Auditorium Stephan Bouttet Dinard Samedi 11 mai, 18h00

Judith Gautier se lia d’amitié avec Richard Wagner et sa famille. Elle se fit l’ardent défenseur de la musique du maître de Bayreuth dans un contexte artistique aux opinions partagées. Samedi 11 mai, 18h00 1

Pour la troisième journée de cette édition consacrée à l’univers musical de Judith Gautier, nous retrouverons un proche voisin du Pré des Oiseaux, résidence de l’écrivaine à Saint-Enogat, Jean-Yves Tadié qui, non content d’être l’éminent spécialiste de Proust, nous parlera de la rencontre entre Judith Gautier et Richard Wagner.

Cette causerie sera illustrée de nombreux exemples musicaux.

Auditorium Stephan Bouttet 6 rue Sadi Carnot 35 800 DINARD Saint-Énogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine