Stage Musique à danser du sud ouest avec Aina Tuilier – Balilas 5, Avenue du Général de Gaulle, Janzé (35) Janzé

Stage Musique à danser du sud ouest avec Aina Tuilier – Balilas avec Aïna Tullier Samedi 11 mai, 13h00 5, Avenue du Général de Gaulle, Janzé (35)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-11T13:00:00+02:00 – 2024-05-11T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-11T13:00:00+02:00 – 2024-05-11T17:00:00+02:00

Niveau ou expé

Niveau ou expérience requis : connaissances suffisantes de son instrument pour apprendre des morceaux d’oreille.

En plus d’une contextualisation, quelques airs de danses du Sud-Ouest seront abordés (branlon, rondeau…). L’accent sera mis sur le jeu et l’interprétation permettant de porter les danseur.euse.s.

Dans un souci de transmission par tradition orale, nous ne travaillerons pas avec des partitions.

Aina Tulier est titulaire du Diplôme d’Etudes Musicales en musiques traditionnelles du CRR de Toulouse en partenariat avec le COMDT (Centre Occitan de Musique et Danse Traditionnelle). Elle s’est notamment formée et/ou a collaboré avec de nombreux musiciens du sud-ouest (Xavier Vidal, Daniel Detammaecker, Adrien Villeneuve, Clément Rousse, Benjamin Bouyssou, Mélanie Brelaud, Maxence Camelin, Didier Oliver, ainsi que de nombreux chanteurs) et fait partie du collectif Dahu, collectif de musiciens qui participent à l’évolution de la scène trad Gasconne. Aina fait notamment partie des groupes de bal La Chimère, Clica Dròna, Masca Sound, Abelhas et Nøkkenoc et pratique le violon, le chant, la nyckelharpa et la cornemuse de Gascogne.

https://balilas.lesviesdansent.bzh/programmation/ateliers/

5, Avenue du Général de Gaulle, Janzé (35) 5, Avenue du Général de Gaulle, 35150 Janzé, France

danse atelier