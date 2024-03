Concert orgue et photographies Saint-Malo, samedi 11 mai 2024.

Concert orgue et photographies Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Concert Musical Landscape

Elyse Letexier, photographies

Florence Rousseau, grand orgue

Œuvres de Bridge, Cooke, Darke, Howells, McDowall, Murrill, Whitlock, Willan.

Musical Landscape, c’est la rencontre artistique entre deux univers l’univers infiniment sensible et poétique de la photographe Elyse Letexier, et celui tout aussi profond et original de la musicienne Florence Rousseau.

Deux mondes qui se croisent, dialoguent, tissent des liens pour créer un parcours visuel et musical autour de thématiques qui nous inspirent tous l’enfance, la nature, le rêve, l’humour, la vie dans tout ce qu’elle a de riche et d’inattendu.

Dans le cadre des concerts « Pépites » du Conservatoire. .

Eglise de Paramé

Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne laroutedesorgues@gmail.com

