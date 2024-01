Nuit des Musées visites des collections Campus de Beaulieu Rennes, samedi 11 mai 2024.

Nuit des Musées visites des collections Découvrez les collections scientifiques de l’Université de Rennes. Samedi 11 mai, 13h30 Campus de Beaulieu

Visites des collections de l’Université de Rennes

Visites guidées sur réservation obligatoire à 13h30 et 14h45 :

La galerie de zoologie, la galerie d’instruments scientifiques anciens et contemporains, les peintures de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen dans le décor du musée de géologie. Durée 45 min.

Visites libres en continu de 16h à 19h

La galerie de zoologie, la galerie d’instruments scientifiques anciens et contemporains, le musée de géologie et les peintures de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen, le Breizh Arboretum, le patrimoine artistique un musée à ciel ouvert. (Visites libres sans réservations et dans la limite des places disponibles).

► Samedi 11 mai 2024 de 13h30 à 19h

Rendez-vous à l’accueil du campus,

Bât 1, allée Henri Poincaré, Campus de Beaulieu à Rennes.

Pour les visites guidées, merci de vous présenter muni de votre billet d’entrée 10 min avant le début de votre visite.

Métro B arrêt Beaulieu / Université ; Bus C4, C6 arrêt Tournebride.

Pour plus d’information sur les collections de l’Université de Rennes :

https://culture.univ-rennes.fr/le-patrimoine-universitaire

Campus de Beaulieu 263 avenue Général Leclerc, RENNES Rennes 35042 Jeanne d'Arc Longs Champs Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

