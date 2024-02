Festival Jeux de Vagues – Concert – Du Livre de Jade à la C hanson perpétuelle Auditorium Stephan Bouttet Dinard, vendredi 10 mai 2024.

Début : 2024-05-10 20:30

Fin : 2024-05-10 22:00

Concert consacré aux univers musicaux dans lequel évolua Judith Gautier. Au programme des pièces évoquant l’Extrême-Orient et d’autres d’inspiration wagnérienne. Vendredi 10 mai, 20h30 1

Un florilège de pièces inspirées par la Chine, mais également dans une seconde partie par certains compositeurs français de la fin du XIXe siècle qui ont suivi l’esthétique wagnérienne, en compagnie de Eléonore Pancrazi, mezzo, du Quatuor Elmire, et des pianistes Hélène Déchin & Emmanuel Mercier.

Au programme :

Camille SAINT-SAËNS (1835-1921)

Ouverture de La Princesse jaune op30

Transcription pour quatuor et piano à 4 mains

Claude DEBUSSY (1862-1918)

Pagodes

Extrait des Estampes (1903) pour piano solo

Maurice RAVEL (1875-1937)

Laideronnette, impératrice des Pagodes

Extrait de la suite pour piano à 4 mains Ma mère l’Oye

Florent SCHMITT (1870-1958)

Le parapluie chinois, op 58 n°7

Extrait de la suite pour piano à 4 mains Une semaine du petit elfe Ferme-l’œil

Vincent D’INDY (1851-1931)

Yonkina sur le port de Yokohama (Japon) op. 73

Extrait des Sept chants du terroir pour piano à 4 mains

Albert ROUSSEL (1869-1937)

Ode « à un jeune gentilhomme »

Extrait du recueil Deux poèmes chinois, op. 12, pour voix et piano

Marthe BRACQUEMOND (1898-1973)

Au bord du petit lac

Mélodie d’après un texte de Tchan-Jo-Su traduit du chinois par Judith Gautier, pour voix et piano

Louis BENEDICTUS (1850-1921)

Chipamo ou les dix-huit beautés

Extrait des Musiques bizarres à l’exposition pour voix et piano

Judith GAUTIER (1845-1917)

Les cygnes sauvages

Mélodie sur un poème chinois de Ly-Y-Hane, traduit par Judith Gautier

Gabriel FABRE (1858-1921)

Dix poèmes de Jade traduits du chinois par Judith Gautier, pour voix et piano

N° 5 L’ombre des feuilles d’oranger

N° 6 De l’autre côté du fleuve

N° 7 Ivresse d’amour

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Entracte ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Emmanuel CHABRIER (1841-1894)

Ouverture de Gwendoline

Transcription pour piano à 4 mains d’André Messager de l’ouverture de l’opéra Gwendoline (livret de Catulle Mendès)

Vincent D’INDY

Fervaal, op. 40, deux extraits :

Chant de guerre

Chant prophétique

pour piano à 4 mains

Louis VIERNE (1870-1937)

Quatuor op.12 Andante quasi adagio

Ernest CHAUSSON (1855-1899)

Chanson perpétuelle op. 37

Mélodie sur le poème Nocturne de Charles Cros pour voix, quatuor et piano

Augusta HOLMÈS (1847-1903)

La nuit et l’amour

Transcription de l’interlude symphonique pour quatuor et piano à 4 mains

Henri DUPARC (1848-1933)

Lénore

Symphonie Ballade d’après le poème de Gottfried August Bürger

Transcription pour quatuor et piano à 4 mains

Auditorium Stephan Bouttet 6 rue Sadi Carnot 35 800 DINARD Saint-Énogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine