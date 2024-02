Festival Jeux de Vagues 7e Edition Auditorium Stephan Bouttet Dinard, samedi 11 mai 2024.

Hommage à Judith Gautier

Porté par l’association Emeraude en Musique

Le festival Jeux de vagues souhaite rendre hommage à Judith Gautier, illustre dinardaise, orientaliste et femme engagée dans la vie intellectuelle et musicale entre 1860 et 1914, à un moment clé de l’histoire de la musique lorsque la plupart des compositeurs français subissent l’influence marquée du maître de Bayreuth tandis que d’autres préfèrent cultiver leur propre langage.

La ville de Dinard possède la maison et la tombe de Judith Gautier, femme de lettres, fille aînée du grand Théophile Gautier. Cependant Judith n’est pas seulement la fille du célèbre écrivain, ni la pionnière reconnue dans la traduction de poètes chinois, elle est aussi, et peut-être surtout, celle qui va défendre la cause de Wagner depuis les débats très controversés des années 1860 jusqu’à sa consécration des décennies plus tard.

PROGRAMME

JEUDI 9 MAI 20H30 DU PRE DES OISEAUX A LA VILLA WAHNFRIED

Concert-lecture avec le pianiste François-René Duchâble et son complice Alain Carré.

Beethoven Liszt Wagner…

Tarif plein 25 € / Tarif réduit 20 €

VENDREDI 10 MAI 18H00 JUDITH GAUTIER & L’EXTREME ORIENT

Conférence de Yvan Daniel

Tarif plein 15 € / Tarif réduit 10 €

VENDREDI 10 MAI 20H30 DU LIVRE DE JADE A LA CHANSON PERPETUELLE

Concert avec la mezzo Eléonore Pancrazi, le Quatuor Elmire, et les pianistes Hélène Déchin & Emmanuel Mercier

Chabrier Chausson Debussy …

Tarif plein 25 € / Tarif réduit 20 €

SAMEDI 11 MAI 18H00 -JUDITH & RICHARD, UNE RENCONTRE

Causerie de Jean-Yves Tadié

Tarif plein 15 € / Tarif réduit 10 €

SAMEDI 11 MAI 20H30 DE BAYREUTH AU PRE DES OISEAUX

Avec la mezzo Eléonore Pancrazi, le pianiste Romain Descharmes, le violoniste Julien Fouchenneret et le Quatuor Elmire

Debussy Fauré Chausson…

Tarif plein 30 € / Tarif réduit 25 €

Billetterie à DINARD CÔTE EMERAUDE TOURISME et dans les bureaux d’informations touristiques de Saint-Lunaire, Saint-Briac et Lancieux ou réservation en ligne sur www.billetterie.dinardemeraudetourisme.com .

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

