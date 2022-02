Randonnée VTT La Blancoise Le Blanc Le Blanc Le BlancLe Blanc Catégories d’évènement: Indre

2022-06-26 07:30:00

Le Blanc Indre 4 rue de la poterne Le Blanc Indre 6 EUR Le Blanc Randonnée VTT tracée par les vététistes du Vélo Club Blancois sur les rives de la vallée de la Creuse et du Suin. Parcours de 25, 40 et 55 km avec ravitaillement à l’arrivée. Randonnée VTT avec des parcours ludiques et techniques tracés par les vététistes du Vélo Club Blancois sur les rives de la vallée de la Creuse et du Suin. Souvenir Jean-Claude Bouchenoire. georges.martino@wanadoo.fr Randonnée VTT tracée par les vététistes du Vélo Club Blancois sur les rives de la vallée de la Creuse et du Suin. Parcours de 25, 40 et 55 km avec ravitaillement à l’arrivée. Droits réservés

