Rando vélo vintage, 3ème édition à SAINTE FLORENCE Sainte-Florence, 29 mai 2022, Sainte-Florence.

Rando vélo vintage, 3ème édition à SAINTE FLORENCE Sainte-Florence

2022-05-29 – 2022-05-29

Sainte-Florence Gironde Sainte-Florence

La troisième édition de la rando Vélo Vintage vous donne rendez vous le dimanche 29 Mai à Sainte Florence place du foyer communal à partir de 8h/8h830 pour l’accueil des participants.

Cette année 3 parcours seront proposés. La familliale 30km ; Gédéon du guidon 50km ; En danseuse 60km? avec accueil dégustation au Château Perrotin ainsi que Château du Courros.

– Une collation sera proposée au départ des ballades.

– A l’arrivée un repas sera servi aux participants et inscrits sur le site du foyer communal à Sainte Florence.

– Animation …. » Fanette 60 » en duo. Swing your party , les sixties….

– Bourse Expo – Vélos Motos Voitures anciennes / Stands Vintage / Prix d’élégance / Prix du meilleur équipage / Photographe / Buvette et restauration

– Emplacement gratuit pour les exposants. Café offert.

+33 6 31 93 18 15

Asso SFA

Sainte-Florence

dernière mise à jour : 2022-02-09 par