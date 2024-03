FOUDROIEMENT QUEER #2 : LUCIE ANTUNES + GRANDE Rock School Barbey Bordeaux, samedi 4 mai 2024.

FOUDROIEMENT QUEER #2

Depuis sa création, La Foudre organise des concerts mettant en avant des artistes queer, et nous avons réalisé que le chemin de ces musicien.nes n’est pas des plus faciles… On le sait : sur les scènes des musiques actuelles, les femmes sont plus que sous-représentées.

TABLE RONDE

Attention jauge limitée !

Elle abordera les parcours des artistes musicien.nes queer, animée par Colin Gruel, journaliste radio pour Le Lobby (Radio Campus Paris) et France Culture, en présence de ces invité.es incroyables : LUCIE ANTUNES, reine de la scène électro, une percussionniste incroyable, lesbienne et parent, ainsi que GRANDE, un groupe de chanson qui vous fera pleurer avec leurs violons et leurs textes magnifiques, très folk et très queer !

CONCERTS

Parce qu’être queer est une fête ! Et on va danser !

– WINTER POWER CAMP DES PEACHES AND WITCHES

Collectif de musicien.nes en mixité choisie soutenu.es par la Foudre !

– GRANDE [LOUD FOLK]

– LUCIE ANTUNES [ELECTRO]

Ouvert à tous·tes. Gratuit !

Merci à la Mairie de Bordeaux,au Département de la Gironde, à la Région Nouvelle Aquitaine et au Crédit Mutuel de Sud Ouest !

Nous vous demandons quand même de réserver vos places, car elles sont limitées, alors ne tardez pas !

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

electro pop